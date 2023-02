Foschi: “Kvaratskhelia vicino al Bologna, ma ci fu un problema col passaporto”

Intervistato da Radio Punto Nuovo, Rino Foschi svela un retroscena sul Bologna e su Khvicha Kvaratskhelia . Il giocatore oggi di proprietà del Napoli, ha avuto la concreta possibilità di vestire la maglia rossoblù in passato, ma un problema burocratico frenò l'operazone:

"Lo conoscevamo poco, anche se tutti ora molti dicono che lo conoscevano già... Due anni fa ne parlai per la prima volta con Bigon, che lo seguiva al Bologna, ma c'era un problema coi passaporti. Ora se lo gode il Napoli, così come si gode Osimhen. E vanno fatti i complimenti a Giuntoli per il suo operato".