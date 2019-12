Fiorentina su Piatek, ma il Milan…

Da qualche giorno il nome di Krystof Piatek è accostato al Bologna, su di lui pressa forte anche la Fiorentina, alla disperata ricerca di una punta che finalizzi il gioco. Un rilancio del polacco sarebbe gradito al neo tecnico Iachini, ma il Milan non vuole rinforzare quella che ora è una diretta concorrente nella sua zona di classifica.

I rossoneri, comunque, quasi certamente cederanno l’ex Genoa, considerato l’arrivo certo di Zlatan Ibrahimovic e quello ipotetico di Petagna, obiettivo rossonero per gennaio. Ecco allora che il duo Boban-Maldini pensa ad un prestito per Piatek, in modo da rivalutarlo e rilanciarlo, ma non in Italia. Si valuta una cessione in Germania.