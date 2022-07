Ferguson si presenta: “Sono mediano offensivo, Hickey mi ha parlato bene del Bologna”

1 di 3

Presentato oggi a Casteldebole, Lewis Ferguson ha espresso oggi le prime parole da giocatore del Bologna. Mediano arrivato dall'Aberdeen per 3 milioni di euro, Ferguson è principalmente un centrocampista dalla grande fisicità e dalla grande capacità di incursione offensiva: "Mi sento un mediano box to box - le sue parole - Mi piace molto la fase offensiva anche se non trascuro quella difensiva. Punto di riferimento? Mio padre Derek è stato l'idolo con cui sono cresciuto e da ragazzino mi piaceva molto Frank Lampard".