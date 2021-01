Gazzetta – Faragò in ritardo, ma l’affare si farà

Piccolo giallo nella vicenda di mercato che coinvolge lo scambio di prestiti tra Faragò e Calabresi. Bologna e Cagliari hanno già pianificato l’operazione che, senza intoppi dell’ultimo minuto, si farà.

L’annuncio è slittato, così come anche le visite mediche, perchè il giocatore del Cagliari è alle prese con un piccolo problema fisico che lo ha tenuto fuori tutto gennaio. Risolto questo, ecco che Faragò potrebbe sbarcare a Casteldebole per i test medici di rito e unirsi ai nuovi compagni. La buona riuscita dello scambio non preoccupa i due club, ma occorre un’accellerata mancando solo 10 giorni alla fine del mercato. Il Bologna aspetta poi in queste ore anche l’arrivo di Kacper Urbanski, trequartista 16enne polacco prelevato dal Lechia Danzica per 750mila euro. Partirà dalla primavera, ma sicuramente Mihajlovic vorrà dargli un’occhiata.

Fonte-Gazzetta