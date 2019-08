Dopo Rizzo, Pulgar e Donsah, il Bologna sarebbe vicino a piazzare un altro esubero.

Secondo il Resto del Carlino, il fantasista uruguaiano Cesar Falletti sarebbe vicino al Club Tijuana. Si prospetta dunque un futuro in Messico per Falletti, il quale trasferimento è in via di definizione e potrebbe chiudersi nel weekend. Su Falletti c’erano offerte soprattutto dalla Serie B ma anche dal Belgio, alla fine la scelta sembra ricadere sul Messico.