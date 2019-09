Falcinelli-Perugia, si può fare

Oggi è l’ultimo giorno di mercato, ed il Bologna sta cercando di vendere in extremis tutti gli esuberi. Rimane ancora aperta la questione Diego Falcinelli, che vuole lasciare i rossoblu ma non è convinto di accettare un’offerta dalla Serie B. La situazione è in continua evoluzione, ma in queste ultime ore – come riporta “gianlucadimarzio.com” – sembra proprio che l’attaccante si sia deciso ad accettare la corte del Perugia.

Falcinelli sembra dunque vicino al ritorno ai grifoni, dove ha già militato nella stagione 2014/15. D’altronde, a Bologna rischierebbe di vedere poco anche solo la panchina: Mihajlovic ha già a disposizione Palacio, Destro e Santander per il ruolo di prima punta. La squadra di Oddo punta invece a fare un ottimo campionato in serie cadetta, con il sogno della promozione. Bologna e Perugia hanno tempo fino alle ore 20 di oggi.