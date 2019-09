Falcinelli: “A Perugia per la A. Bologna? Grande gruppo”

E’ stato presentato ieri a Perugia il neo acquisto del grifo Diego Falcinelli. Per lui un ritorno a casa in Umbria dopo una rincorsa playoff interrotta nel 2014/2015 dal Pescara, quando poi il Bologna vinse in finale sugli abruzzesi. Proprio da lì riparte Falcinelli che ieri ha parlato in conferenza stampa.

“Non mi è mai passato in mente di entrare in questo stadio con un’altra maglia – ha ammesso – Sono qui per quell’obiettivo che nessuno pronuncia e quella eliminazione playoff con il Pescara non mi è ancora andata giù. Pressione? Fanno parte di questo sport, l’ho avuta qui e ne ho avuta anche di più in Serie A. Io posso dare l’attaccamento alla maglia e il massimo in allenamento, poi le scelte le farà il mister. In Serie A impari a crescere in fretta, comprendi che i giocatori danno tutto sia in settimana che in partita. I singoli fanno vincere due partite, il gruppo fa vincere i campionati o ti fa raggiungere traguardi importanti come successo a Crotone e Bologna”.