Falcinelli a Belgrado: “Ho seguito il consiglio di Mihajlovic”

Giornata di presentazione oggi a Belgrado per Diego Falcinelli, nuovo attaccante della Stella Rossa.

Per lui sembrava imminente il passaggio alla Reggina, poi l’inserimento della Stella Rossa anche per via dei buoni rapporti tra Dejan Stankovic e Sinisa Mihajlovic. Ecco le prime parole di Falcinelli: “Mihajlovic mi ha subito consigliato di accettare questa offerta e l’ho ascoltato – ha affermato – Anche Materazzi mi ha dato consigli e in generale tanti sportivi mi hanno detto che a Belgrado mi troverò bene”.