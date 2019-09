Ex – Il Mantova sogna Gianluca Sansone

Il calciomercato è chiuso, ma non è detto che non sia più possibile fare acquisti. In circolazione ci sono ancora alcuni giocatori svincolati che in estate non sono riusciti a trovare squadra. Uno di questi è Gianluca Sansone, ex attaccante del Bologna. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, il classe 1987 – che ha militato in Serie B con la maglia rossoblu nella stagione 2014/15, poi culminata con la vittoria dei playoff – sarebbe finito nel mirino del Mantova. La formazione di Serie C sognerebbe dunque il grande colpo per ottenere il prima possibile la promozione. Sansone – che in estate è stato seguito anche dal Palermo – è attualmente svincolato dopo la sua ultima esperienza al Neftchi Baku, in Azerbaigian.