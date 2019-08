Ex – Cosenza su Buchel

Il Cosenza sta formando una squadra importante per fare un buon campionato di Serie B. Il centrocampo è senza dubbio il reparto più ritoccato quest’estate. Dopo gli acquisti di Bianco e Greco, infatti, c’è anche un altro nome importante nel mirino: come riporta “Calabriasport24.net”, si tratta di Marcel Buchel, ex centrocampista del Bologna. Il classe 1991 originario del Liechtenstein è svincolato dall’Empoli e in cerca di squadra. Per l’ex rossoblu, l’occasione giusta potrebbe proprio essere il Cosenza.