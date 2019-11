Il calciomercato invernale non è ancora aperto, ma le occasioni per gli svincolati non finiscono mai. Stavolta è infatti toccato a Marcel Buchel, ex centrocampista del Bologna. Il ragazzo – che in precedenza era stato contattato anche da Roma e Parma – sta infatti per firmare un contratto annuale con la Juve Stabia. Il classe 1991 – che ha militato nella formazione rossoblu nella stagione 2014/15 – tornerà a giocare in Serie B.

Fonte: “Tuttomercatoweb.com”