La Premier League si muove pesantemente per Jonathan Rowe. In particolare l'Everton, che sembra pronto a mettere sul piatto 35 milioni di euro per convincere il Bologna a lasciar partire il suo gioiello. I rossoblù dovranno essere bravi a fare muro e a non schiodarsi dalla loro posizione: Rowe non si muove, non è sul mercato ed è blindato.

La Repubblica in edicola questa mattina ribadisce il concetto: ceduto Castro, perso Freuler e con l'addio praticamente certo di Lucumi, la società non ha alcuna intenzione nè necessità di smantellare il caveau di gioielli. Certo, nessuno è incedibile di fronte ad un'offerta mostruosa. Ma deve essere mostruosa, appunto: secondo il quotidiano, per sedersi al tavolo delle trattative il Bologna dovrà ricevere un'offerta compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro.