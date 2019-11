Ecco l’offerta del Milan a Ibrahimovic

Dopo le recenti smentite in seguito alle parole di Don Garber, commissioner Mls, trapelano le prime indiscrezioni sull’offerta del Milan a Ibrahimovic.

Il club rossonero sarebbe interessato a prelevare le prestazioni dello svedese per sei mesi, Ibra si libera dicembre e da gennaio può tornare in Italia. Su di lui tre squadre, Milan, Napoli e Bologna. I rossoneri però insistono e avrebbero offerto circa 6 milioni di euro per convincerlo a venire qui a gennaio, andrebbe a prendersi la maglia da titolare come centravanti con Suso e Calhanoglu esterni in un 4-3-3.