Tutto fatto per il passaggio di Dzemaili allo Shenzen. Il Bologna comunica di aver ceduto il giocatore a titolo definitivo al club cinese, al momento allenato da Roberto Donadoni. A comunicarlo è il club rossoblu sul proprio sito ufficiale.

Dzemaili lascia Bologna dopo ben 92 partite in maglia rossoblu, in cui ha segnato per 13 volte. Giunge al termine il matrimonio tra il giocatore svizzero e la formazione emiliana.