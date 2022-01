Dzemaili: “Aebischer giocatore valido. Salto di qualità? Servono investimenti”

Blerim Dzemaili , ex rossoblù, dopo una breve esperienza in Cina è tornato in patria allo Zurigo e ora si gode il primo posto in classifica. Il mediano svizzero, intervistato dal Cor Sport, ha parlato anche della situazione in casa Bologna con l'arrivo del connazionale Aebischer :

"E’ un giocatore molto pulito e tecnicamente valido. In Svizzera aveva dato tanto, forse tutto, non poteva più migliorare. La scelta che ha fatto è giusta. Sono sicuro che farà molto bene, per lui è una grande occasione. In Italia non puoi essere subito un protagonista, all'inizio ti studiano al millimetro e in Serie A non ti consentono di fare troppi errori. Per lui diventa essenziale capire come funziona il calcio italiano".