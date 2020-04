Donsah vuole tornare al Bologna: “Mihajlovic, fidati di me. In Belgio sono rinato”

Un anno di prestito in Belgio al Cercle Brugge per tornare il Donsah di un tempo dopo una serie di infortuni. Il centrocampista ghanese sembra aver dimenticato la rottura del perone e ora, una volta terminato il prestito, spera in un ritorno a Bologna.

“Mi serviva quest’annata di prestito in Belgio – ha affermato al Cor Sport – Questo è un campionato dove si corre molto e sono tornato il Donsah di Cagliari e in parte quello di Bologna. In Belgio ti saltano addosso in tre appena ai palla, devi essere sempre intenso e aggressivo. Ho riacquistato le mie certezze”.