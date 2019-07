Donsah e la Turchia, ecco la situazione

Dovrebbe essere lontano da Bologna il futuro di Godfred Donsah.

Al momento il mediano ghanese sarebbe tra i giocatori sacrificabili, probabilmente in prestito, per far posto a nuovi innesti sul mercato in entrata. Su di lui diverse squadre si sono mosse nell’ultimo periodo, si è parlato soprattutto del Wolfsburg, ma attualmente la pista principale sarebbe quella turca. Un paio di club di Superliga avrebbero chiesto informazioni per il ghanese, soprattutto il Fenerbahce.

In questo momento del mercato, la pista turca sarebbe quella più percorribile per Donsah, il quale nell’ultima stagione ha trovato poco spazio a Bologna. In entrata, oltre al mediano titolare, potrebbe arrivare Valzania dall’Atalanta.

m.m.