Donsah e Denswil in uscita: nodo ingaggio

Entrambi sono ai margini del progetto tecnico dei rossoblù

Godfred Donsah e Stefano Denswil sono senza ai dubbi due dei giocatori maggiormente ai margini del progetto Bologna . I rossoblù sono a caccia di una nuova sistemazione per loro, ma non sarà semplice.

Come ricorda l'edizione odierna de Il Resto del Carlino, il centrocampista è all’ultimo anno di contratto e ha chiesto un prolungamento per spalmare l’ingaggio da 650.000 euro, mentre il difensore è rientrato dal prestito al Bruges, che non lo ha riscattato, ed è tornato sotto le Due Torri dove percepisce uno stipendio da 750.000 euro. Tra i due, è sicuramente Denswil ad avere più mercato: su di lui hanno manifestato interesse squadre belga e olandesi, ma come detto c'è da superare l'ostacolo ingaggio. Un discorso che vale anche per Donsah.