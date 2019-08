Dominguez verso il Bologna, ma dovrebbe arrivare nel 2020

Procede la trattativa tra Velez e Bologna per Nicolas Dominguez, e la chiusura è vicina.

Grandi movimenti nelle ultime ore, con probabile accordo tra i due club. Il Bologna non pagherebbe la clausola per il giocatore argentino, bensì 9.4 milioni di euro per il 75% del cartellino lasciando una percentuale sulla futura rivendita al Velez. Il giocatore sarebbe atteso nelle prossime ore in Italia per le visite mediche e la firma del contratto, con possibilità che venerdì possa assistere al derby. Poi martedì dovrebbe rientrare in Argentina e restare almeno fino a gennaio al Velez.

m.m.