Dominguez in viaggio verso l’Italia

Nicolas Dominguez sarà a breve in Italia.

Accordo raggiunto tra Velez e Bologna per il passaggio del giocatore, che rimarrà almeno fino a gennaio in patria, ora si tratta di chiudere la pratica con le visite mediche e la firma sul contratto. Dominguez arriverà nelle prossime ore in Italia per sbrigare tutte le pratiche, per lui contratto di cinque anni. Domani sera dovrebbe essere presente al Dall’Ara per assistere al match con la Spal. Nel frattempo dall’Argentina giungono le foto del giocatore in partenza.