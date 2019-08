Dominguez dall’Argentina: “Siamo in trattativa col Bologna”

Nicolas Dominguez ha ammesso l’esistenza di una trattativa con il Bologna. Il mediano argentino ha parlato ai media di casa come riportato dal profilo Twitter Velezydumundo. Per Dominguez il Bologna lavora su più fronti, da un lato esercitare la clausola magari lasciando il giocatore in patria per un anno (non è possibile fare un acquisto a titolo definitivo), oppure prelevarlo ad una cifra superiore con un pagamento a rate in prestito oneroso alto con diritto di riscatto.

Le parole di Dominguez: “Siamo in trattativa con il Bologna – ha affermato Dominguez – L’idea è quella di non esercitare la clausola e dare maggior denaro al Velez in maniera rateizzata. Il mio agente è in Italia a trattare. La mia intenzione è di non forzare nulla e se resterò qui lo farò con grande piacere”.