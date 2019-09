Dominguez cresce bene, 4 gol in 6 partite al Velez

Pare proprio che Walter Sabatini ci abbia visto giusto ancora una volta.

Nicolas Dominguez è partito alla grande nel campionato argentino con il suo Velez. Il mediano ha già segnato quattro gol in sei partite, con la ciliegina sulla torta di appena due giorni fa in casa del River Plate, partita vinta dal Velez per due a uno. Fino a qui sono 514 i minuti giocati da Dominguez in campionato con il Velez, significa una media di un gol ogni 128 minuti di gioco. Il giocatore, come noto, è stato acquistato dal Bologna in estate e poi lasciato in prestito al Velez, ma già a gennaio i rossoblù possono sfruttare una clausola per portarlo in Italia. Se continua così è probabile che in inverno i rossoblù avranno un rinforzo in più.