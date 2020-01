Domenica il Bologna andrà all-in su Lyanco

Dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina, il Bologna chiuderà il girone d’andata a Torino contro i granata: il match valido per la 19^ giornata di Serie A è in programma per domenica 12 gennaio alle ore 15. Tra pochi giorni i rossoblu saranno in visita allo Stadio Olimpico, ed è dunque facile ipotizzare come quella in campo non sarà l’unica partita che verrà giocata dalle due squadre: il Bologna cercherà infatti di fare il possibile per intavolare una trattativa che possa portare al ritorno a Casteldebole di Lyanco.

Il difensore brasiliano è rientrato a Torino in estate dopo il prestito in rossoblu per 6 mesi. Il centrale è uno dei pupilli di Mihajlovic, che lo ha sempre messo in cima alla lista dei possibili acquisti in difesa. Sebbene sia al momento in infermeria alle prese con una lesione al ginocchio, il Toro ha più volte ribadito di non volerlo cedere. Fin qui non ha ottenuto grande continuità da Mazzarri, ma il tecnico granata lo considera comunque una pedina importante. Domenica probabilmente la dirigenza del Bologna avrà l’ultima chance: in un colpo solo potrà infatti incontrare la società granata ed il procuratore del ragazzo.