Domani il ritorno di Saputo: Sassuolo e mercato in agenda

Il presidente sarà in tribuna sabato sera per Bologna-Sassuolo ma dovrebbe restare in città anche per i primi giorni della settimana prossima per un primo confronto sul mercato di gennaio che sarà. In programma probabilmente un summit con l'amministratore delegato Claudio Fenucci, il direttore sportivo Marco Di Vaio e il direttore tecnico Giovanni Sartori per un primo punto di mercato. In teoria, non dovrebbero essere in agenda stravolgimenti della rosa e grandi investimenti, ora che la classifica è migliorata, ma la sosta consentirà una riflessione per migliorare in maniera mirata la rosa a disposizione di Motta, soprattutto per un esterno di fascia destra.