Mercato – Diversi club su Donsah

Golfred Donsah al termine della stagione tornerà al Bologna dopo il prestito al Cercle Brugge.

La sua posizione tuttavia resta sul piede di partenza, con il giocatore ormai lontano dai piani tattici di Sinisa Mihaijlovic.



Per Donsah non sembrano mancare le pretendenti, con Cagliari,Verona e Lecce che si sono già interessate per l’acquisto a titolo definitivo del centrocampista, vista anche la sua posizione contrattuale che lo vede in scadenza nel 2022.

Fonte: Footballghana.com