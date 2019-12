Dimarco, aumenta la concorrenza sul giocatore

Continua la ricerca di un terzino sinistro per il Bologna. La prima opzione per i rossoblu resta Federico Dimarco, il nerazzurro fin qui non ha trovato spazio con Conte ed è pronto a cambiare aria a gennaio. Al momento però il Bologna non sarebbe l’unico club sulle sue tracce.

Secondo quanto riportano infatti i colleghi di fcinternews.it, anche il Cagliari sarebbe sulle tracce del giocatore, anche se l’interesse dei sardi sarebbe già rivolto al giugno prossimo. Per il campionato in corso invece oltre agli emiliani, si registra l’interesse forte del Verona e anche quello del Genoa.