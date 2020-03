Di Vaio: “Riprendere solo se in sicurezza. Obiettivi? Lottare fino alla fine”

Ospite di Casa Sky Sport, il responsabile dell’area scouting Marco Di Vaio ha parlato dell’attuale situazione di emergenza e della possibile ripresa del campionato. La posizione del club rossoblù è chiara: si può riprendere solo se ci sono le condizioni di sicurezza:

“Noi vorremmo giocare, ma solo se ci saranno le condizioni per farlo – ha affermato, come riporta Tmw – Si potrebbe ricominciare a giugno, anche per dare alle persone una possibilità di svago dopo momenti difficili. Come vivo la quarantena? Faccio cose nuove e con mia moglie si prova a dare un senso alla mattina, passare l’aspirapolvere e dare una mano. Cose mai fatte in vita mia. Poi nel pomeriggio studio, guardo partite e campionati che conoscevo meno per informarmi su nuovi calciatori”.