VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica

Sembra arrivata la stagione della consacrazione per Antonio Raimondo. L'inizio di stagione al Frosinone, dopo l'annata in doppia cifra in Serie B, ha convinto tutti gli operatori di mercato, che lo stanno seguendo con grande attenzione. Ma il cartellino del classe 2004 è del Bologna, che a fine stagione valuterà il da farsi. I rossoblù potrebbero riprenderlo in pianta stabile oppure cederlo definitivamente

A fare il punto è stato Gianluca Di Marzio in un'intervista sul calciomercato per bet365.com: "Sono convinto che finirà la stagione in prestito al Frosinone e che l'estate prossima il Bologna deciderà se venderlo o riportarlo a casa per farlo giocare titolare".