Di Marzio – Sabatini potrebbe lasciare, ma dal Bfc non ci sono conferme

Ieri è rimbalzata la voce di un possibile addio di Sabatini

Bologna ieri era con la testa e con il cuore attorno a Marko Arnautovic e la notizia è passata un po' in secondo piano. Si è parlato di motivi personali e di stanchezza per Sabatini, ma in realtà ad oggi conferme di un suo possibile saluto non ce ne sono. Il dirigente, che tanto si è speso assieme alla società per l'arrivo di Arnautovic, sta continuando a lavorare sul mercato rossoblù per il completamento di una rosa che ha come obiettivo, finalmente, stare nella parte sinistra della classifica.