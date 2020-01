Di Marzio – Non solo Bologna, due club su Ibanez

Non solo il Bologna su Ibanez, l’esterno brasiliano pur avendo trovato pochissimo spazio durante questa stagione (appena 19 minuti) è richiesto da diversi club. Secondo Gianluca Di Marzio infatti la Sampdoria ed il Red Bull Bragantino, squadra militante nella serie A brasiliana, sembrano essere interessate al giovane esterno neroazzurro.

Per il Bologna quindi una trattativa che si complica ma che resta ampiamente alla portata visti i numerosi contatti con il club di Percassi riguardanti non solo Ibanez ma anche Barrow. Con un incontro previsto nei prossimi giorni si cercherà di definire al meglio la trattativa per portare entrambi i giocatori in maglia rossoblu.