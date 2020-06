Di Marzio: “Il futuro di Ibrahimovic non è ancora definito”

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta ancora avvolto nel mistero.

Secondo Gianluca Di Marzio, l’attaccante rossonero starebbe ancora valutando riguardo il suo futuro con l’ipotesi Bologna sembra più concreta.

“Ibra non ha ancora deciso cosa fare. Vedrà la sua condizione dopo l’infortunio e dopo la stagione deciderà cosa fare con i rossoneri. Mi risulta inoltre che Rangnick non abbia posto alcun veto su Ibra. La sua permanenza non è strettamente legata a quella dello svedese. Occhio alle pretendenti Hammarby e Bologna”.

Fonte: Gianluca Di Marzio