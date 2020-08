Di Marzio – Il Bologna non molla la presa per Hickey

Il Bologna non ha intenzione di mollare il colpo Aaron Hickey. Il terzino sinistro classe 2002 degli Hearts of Midlothian è conteso tra i rossoblu e il Bayern Monaco. Negli ultimi giorni lo scozzese sembrava ormai destinato all’approdo in Baviera, ma l’ufficialità tarda ad arrivare. Una situazione che ha dato fiducia alla dirigenza rossoblu che ha deciso di tornare in pressing per ottenere il talento.

Secondo quanto scrive infatti Gianluca Di Marzio sul proprio blog, nella mattinata di ieri i rossoblu avrebbero riaperto i contatti con l’agente del ragazzo. Un tentativo in extremis dei rossoblu per battere la concorrenza della formazione finalista in Champions League. Più defilate invece le ipotesi Celtic e Lione per Hickey.