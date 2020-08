Di Marzio – Duello Bologna-Atalanta per Supryaga

Il Bologna non è solo nella corsa a Valdyslav Supryaga, anche l’Atalanta vuole il talento ucraino. Il giocatore classe 2000 è infatti un obiettivo di entrambi i club che vogliono rinforzare il proprio reparto avanzato. Al momento i rossoblu sembrano poter mantenere un piccolo vantaggio sui bergamaschi, avendo anche ufficializzato una prima offerta per il giocatore di poco meno di 10 milioni di euro.

Il prezzo però fissato dalla Dinamo Kiev si aggira intorno ai 15 milioni. Lo scorso anno Supryaga ha giocato in prestito al Dnipro dove ha collezionato 26 presenze, condite da 15 gol e 1 assist, tra campionato e coppe. Il giocatore è considerato tra i talenti più cristallini del paese dell’ex Unione Sovietica, avendo anche conquistato il Mondiale Under 20 lo scorso anno, realizzando tra l’altro una doppietta in finale.