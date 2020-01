Di Marzio – Coentrao proposto al Bologna

In estate fu cercato dal Parma, ora si sono riaccese le voci che vogliono Fabio Coentrao in Italia. Il difensore portoghese ex Real Madrid è attualmente svincolato e in cerca di una squadra. Il suo agente Couto avrebbe scelto allora di proporre il giocatore in Serie A, in particolare a Bologna e Fiorentina.

I rossoblu stanno attualmente affrontando un’emergenza nel reparto arretrato e l’innesto di Coentrao allungherebbe le rotazioni in difesa. I rossoblu infatti sono alle prese con gli infortuni di Denswil, Krejci e Dijks che non lasciano nessun terzino sinistro di ruolo nelle rotazioni di Mihajlovic.