Un colpo a sorpresa per i rossoblu che pescano ancora dalla serie B, dopo Vignato infatti ecco Federico Bonini. Classe 2001, difensore centrale, arriva dalla Virtus Entella dove in questa prima parte di stagione ha collezionato solo 3 presenze.

Per lui visite mediche già effettuate in mattinata e firma sul contratto. Un nuovo rinforzo dunque per Sinisa Mihajlovic e la sua difesa.