Di Marzio – Anche l’Atalanta su Bonifazi

L‘Atalanta è alla ricerca di un difensore centrale : dopo l’inizio di stagione abbastanza deludente da parte di Kjaer, i neroazzurri guardano al mercato di riparazione per trovare una valida alternativa in difesa.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il nome che rimbalza nelle ultime ore è quello di Kevin Bonifazi, difensore centrale in forza al Torino cercato da diverse squadre nelle ultime settimane.

Oltre a Spal,Lecce e Bologna si aggiunge dunque anche l’Atalanta nella corsa a Bonifazi, con i neroazzurri che hanno in programma un incontro per questo pomeriggio dove si discuterà con il Torino la fattibilità dell’affare.