Di Campli: “Orsolini sta bene a Bologna”

Riccardo Orsolini sta bene a Bologna e il Bologna vuole trattenere Riccardo Orsolini.

Difficile che alla riapertura del mercato l’esterno mancino possa cambiare casacca, e se lo dice anche il suo procuratore i tifosi rossoblù possono dormire sogni tranquilli. C’è un processo di crescita da completare, c’è un allenatore che crede in Orsolini e c’è un Europeo 2021 da non fallire, per l’agente del ragazzo, Donato Di Campli, la situazione è chiara: “Non si muove da Bologna – ha affermato, come si legge su Stadio – Sicuramente è bello e stimolante che i top club lo cerchino, ma il ragazzo sta bene a in rossoblù e ha un rapporto speciale con Mihajlovic. Nessuna squadra più del Bologna può consentirgli di crescere”.