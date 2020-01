Destro da Genova: “L’obiettivo è salvare la squadra”

Si sente già un giocatore del Genoa Mattia Destro.

L’attaccante di Ascoli Piceno è giunto da poco in Liguria per sostenere le visite mediche di rito prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del grifone. Il sito del collega Gianluca Di Marzio ha raccolto le prime dichiarazioni di Destro a Genova: “Sono molto carico – ha ammesso – Sono pronto a ricominciare e ora dobbiamo fare un grande girone di ritorno. L’obiettivo non è personale ma di squadra, ovvero salvare il Genoa. Siamo concentrati su questo, comunque ora penso solo alle visite mediche. Ritrovo Perin e Criscito? Lì ho sentiti al telefono e presto li incontrerò”.