De Silvestri in gruppo da settimana prossima

Lorenzo De Silvestri e già a Bologna e oggi dovrebbe ultimare le visite mediche per poter firmare il suo nuovo contratto e il club rossoblù ufficializzare il suo acquisto.

Il terzino destro svincolato dal Torino è un uomo di fiducia di Mihajlovic che lo ha voluto fortemente in questa avventura bolognese. Nelle prossime ore arriverà dunque l’ufficialità, ma De Silvestri non salirà in ritiro dovendo effettuare i tamponi per il Covid-19. Se saranno negativi, il neo acquisto si unirà al gruppo da lunedì quando la squadra sarà ritornata a Bologna.