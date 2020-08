De Silvestri, fumata bianca vicina

Bologna e De Silvestri vicini, ma lontani. Già perché sebbene l’affare non sembra essere in dubbio, il terzino in uscita dal Torino sarà un giocatore del Bologna, l’annuncio tarda ad arrivare. Il 32enne sarebbe il secondo nuovo pezzo del mercato estivo rossoblu, dopo Vignato, un acquisto fortemente voluto da Mihajlovic.

L’accordo tra Bologna e giocatore non è ancora totale. Secondo il Corriere di Bologna, ci sarebbero ancora alcuni dettagli da limare, ragione per cui l’ufficialità dell’ingaggio tarda ad arrivare. L’affare non è assolutamente in dubbio, ma i tempi potrebbero non essere brevi. I rossoblu sperano di poter aver chiuso l’affare in tempo per mandare De Silvestri a Pinzolo in ritiro fin dai primi giorni, in modo da poter conoscere la nuova squadra e i nuovi compagni.