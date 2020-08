De Rossi-Bologna: si tratta

Pazza idea Daniele De Rossi per la Primavera del Bologna.

Il club rossoblù starebbe parlando con la famiglia De Rossi per portare Daniele, figlio di Alberto che è responsabile della Roma, ad allenare la Primavera rossoblù lasciata sguarnita dal passaggio di Troise al Mantova in C. Il problema di De Rossi è che non ha il patentino, lo stava per prendere prima del lockdown ma ora la situazione è ferma e potrebbe entrare al fianco di Corazza, ma al momento la soluzione è di difficile attuazione. Le altre piste porterebbero a Vigiani, allenatore dell’Under 17, Paolo Magnani e Roberto Sesena.