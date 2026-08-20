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Premium Partner

Il Bologna FC 1909 e dBTechnologies annunciano il rinnovo della partnership anche per la stagione 2026-27. L’azienda bolognese conferma il proprio ruolo di Premium Partner del Club e sarà inoltre Back Jersey Partner del Bologna FC Women, rafforzando il proprio sostegno al progetto rossoblù.

La collaborazione conferma il legame tra il Bologna FC 1909 e una delle eccellenze del territorio bolognese, leader a livello internazionale nella progettazione e produzione di sistemi audio professionali. Un rapporto fondato sulla condivisione di valori quali innovazione, qualità e attenzione all’esperienza del pubblico, che nel corso dell’ultima stagione ha trovato espressione anche nell’installazione dei nuovi impianti audio nelle aree hospitality dello Stadio Renato Dall’Ara.

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