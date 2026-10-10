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Sono felice

Queste le prime parole di Matteo Darmian da nuovo giocatore del Bologna diramate da Bfc Tv: “Ho trovato un bel gruppo che mi ha fatto sentire parte di questa squadra. Ringrazio tutti, dalla prima all’ultima persona. Sono molto felice. C’è una bella squadra e ho potuto percepire un gruppo fatto di uomini e persone che valgono. Avevo ancora voglia di giocare, è arrivata questa opportunità. Mi spiace per Holm, gli faccio un grande in bocca al lupo. Ci serve poco, un risultato positivo per riportare fiducia ed entusiasmo”.

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