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C'E' DARMIAN

Sono ore calde sotto le due torri sul fronte degli svincolati, in quanto l'infortunio di Holm, uscito anzitempo nella gara tra la sua Svezia e la Romania, ha costretto la società a rivolgersi sul mercato in cerca di un sostituto. Lo svedese infatti, che dovrebbe essere operato in settimana in Finlandia, starà fuori per un periodo stimato dai 4 ai 6 mesi. Ecco così che la scelta dei rossoblù è infine ricaduta su Matteo Darmian, senza squadra dopo sei anni passati in quel di Milano, sponda nerazzurra. L'operazione che porta l'esterno destro originario di Legnano a Bologna dipenderà strettamente dalle condizioni fisiche di quest'ultimo. La dirigenza vuole infatti vedere da vicino il giocatore, che comincerà nei prossimi giorni ad allenarsi con la squadra, ed in caso fornisca le garanzie sperate, firmerà un contratto fino al 2027, rafforzando una batteria di esterni destri ad oggi privata della sua spina dorsale.

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