Dall’Olanda: Van Hooijdonk-Heerenveen, è fatta

L'attaccante olandese torna in patria in prestito

Il club olandese, che ha già avuto il figlio d'arte nel girone di ritorno dell'anno scorso, avrebbe raggiunto un accordo con il Bologna per il prestito di un ulteriore anno. Van Hooijdonk, salvo clamorosi colpi di scena, sarà ancora un attaccante dell'Heerenveen per la stagione 2022/2023. Secondo fonti olandesi, in particolare il Leeuwarder Countant, la trattativa dovrebbe essersi chiusa con la formula del prestito secco nonostante gli olandesi avessero cercato di inserire una opzione di acquisto a fine anno.