Dall’Olanda: Motta ha escluso Van Hooijdonk all’ultimo minuto

Secondo i media olandesi Thiago Motta non avrebbe tutta questa intenzione di testare Sydney Van Hooijdonk in ritiro. Il tecnico rossoblù avrebbe infatti escluso all'ultimo minuto l'attaccante olandese dal raduno di oggi a Casteldebole in vista del ritiro di Valles che partirà giovedì: il figlio d'arte sembra dunque in lista cessioni e probabilmente non verrà provato in Trentino.