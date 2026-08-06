Thijs Dallinga in uscita da Bologna anche per i portali olandesi di calciomercato. Voetbal International apre alla cessione del centravanti classe 2000 rossoblù.

Su Thijs ci sarebbero diverse squadre e qualche azione concreta, scrive il sito, sarebbe arrivata dalla Liga e dalla Bundesliga, ma anche squadre di metà classifica in Italia sarebbero interessate. Non vengono fatti nomi di squadre, tuttavia qualche movimento sotto traccia ci sarebbe. Dopo un biennio, e un grande investimento fatto nel 2024 per prelevarlo dal Tolosa, il Bologna starebbe aprendo alla cessione sia a titolo definitivo che in prestito, anche per provare a prelevare un centravanti dal mercato. Qualcosa, dunque, secondo i media olandesi sembra muoversi: 'Sembra quindi solo questione di tempo prima che Dallinga si trasferisca, temporaneamente o definitivamente' scrive Voetbal International.