Non è ancora ufficiale, ma lo sarà. Federico Ravaglia si appresta a diventare un nuovo giocatore del Watford. La volontà del portiere di giocarsi le proprie chance da numero uno lo porteranno in serie b inglese, mentre Lukasz Skorupski e Massimo Pessina resteranno a difendere i pali rossoblù.

Ravaglia è stato dunque scelto dal Watford dove il neo tecnico Dionisi è pronto a issarlo titolare della porta. Il classe 1999, infatti, non è salito in ritiro a Valles e si attende l'ufficialità del trasferimento. Secondo il Watford Observer, rispetto a quanto ipotizzato inizialmente, la formula di cessione non prevederebbe un prestito con diritto di riscatto ma una operazione a titolo definitivo per circa 8 milioni di euro.