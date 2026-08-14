Non è ancora arrivata l'ufficialità del passaggio di Thijs Dallinga al Colonia. Ma non è in discussione: arriverà all'inizio della prossima settimana secondo Il Resto del Carlino, accordo trovato sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. La sua cessione è stata decisiva per sbloccare il domino di attaccanti che ha portato Piccoli a vestire la maglia rossoblù.

Prima di approdare in Germania Dallinga farà tappa in Olanda: il quotidiano fa sapere che l'attaccante sta per diventare padre per la seconda volta. Un momento memorabile, sicuramente più di quelli che ha passato con la maglia del Bologna: i gol all'Empoli in Coppa Italia e quello contro il Borussia Dortmund in Champions League sono stati gli unici veri lampi della sua avventura sotto le Due Torri. Che chissà se proseguirà anche il prossimo anno...