Dalla Vite: “In attacco acquisti solo a fronte di una cessione. Mihajlovic? Un suo sguardo…”

Intervenuto telefonicamente a Sportoday, il collega di Gazzetta Matteo Dalla Vite ha fatto il punto sul mercato del Bologna.

“Io credo che arriveranno tre o quattro rinforzi compreso Dominguez. Penso anche a un terzino sinistro. Poi si sa, nel mercato si può chiedere ma non è detto che poi i tuoi obiettivi arrivino. Il centrale difensivo non ho dubbi che arriverà, c’è bisogno di rinforzi dietro. Sulla fascia l’assenza di Dijks si fa pesante e in queste condizioni è difficile andare avanti”.